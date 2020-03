Governo holandês força suspensão da Liga de futebol

O Governo dos Países Baixos anunciou esta quinta-feira a suspensão do campeonato profissional de futebol, bem como o cancelamento do jogo particular com a Espanha, que estava previsto para 29 de Março, em Amesterdão, devido à covid-19. As medidas de suspensão aplicam-se até 31 de Março a todos os eventos com mais de 100 espectadores, o que inclui os jogos das duas próximas jornadas campeonato, no qual actua o internacional português Bruma, do PSV Eindhoven.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro holandês, Mark Rute, referindo que a medida abrange museus, salas de concertos, teatros, clubes e competições desportivas. Um cenário que vem mudar o que a federação holandesa tinha dito na quarta-feira, quando o director Eric Gudde referiu que o campeonato principal continuaria “dentro do possível” e “com público” nas bancadas.

Além do encontro particular com a Espanha, a 29 de Março, em Amesterdão, é cancelado também, três dias antes, o jogo frente aos Estados Unidos, agendado para Eindhoven.

Também a Liga norte-americana de futebol (MLS) anunciou a suspensão de todos os jogos “com efeitos imediatos” por um período de 30 dias devido à pandemia de covid-19.

"Os nossos clubes estão unidos na decisão de suspender temporariamente a nossa temporada, decisão baseada nas orientações da Agência de Saúde Pública para a Prevenção e Controlo de Doenças”, disse Don Garber, comissário da MLS. O responsável acrescentou que esta decisão é a que “melhor defende os interesses” de adeptos, jogadores, árbitros e funcionários.