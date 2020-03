FPF suspende competições de futebol e futsal

Todas as competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estão suspensas a partir da próxima sexta-feira e por tempo indeterminado. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, em comunicado, depois de uma reunião do grupo de emergência criado pelo organismo federativo e que incluiu vários dirigentes do futebol português, entre eles Fernando Gomes (presidente da FPF) e Pedro Proença (presidente da Liga do Clubes).

Fora do alcance desta medida estão as duas primeiras divisões do futebol português (I e II Liga), que se mantêm em actividade, mas com jogos à porta fechada, embora esta decisão possa ser alterada a qualquer momento.

O comunicado da FPF na íntegra

"Decisão tomada pelo grupo de emergência criado pelo presidente da FPF

O grupo de emergência criado pelo Presidente da FPF para monitorizar o impacto do Covid-19 reuniu esta quinta-feira de manhã.

Face à limitação crescente de acesso a instalações desportivas e à necessidade de toda a população seguir medidas eficazes de higiene e etiqueta respiratória foi decidido suspender as competições nacionais de futebol e futsal organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol. A medida é aplicada a partir de 13 de março e vigora por tempo indeterminado.

A situação provocada pelo Covid-19 continuará a ser monitorizada pelo grupo de emergência que poderá rever - ampliando ou reduzindo - as medidas agora implementadas.

O grupo de emergência foi criado pelo Presidente da FPF para monitorizar o impacto do Covid-19 nas nossas provas, e é constituído pelo Presidente da FPF, Presidente da Liga Portugal, Presidente da Comissão Delegada das Associações, Presidente do Sindicato de Jogadores, Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e Presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol.”