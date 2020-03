Duelo entre técnicos portugueses na Liga Europa acaba empatado

Acabou com um empate a um golo o embate entre os gregos do Olympiacos, treinados por Pedro Martins, e os ingleses do Wolverhampton, treinados por Nuno Espírito Santo, a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa.

Em Atenas, num jogo realizado à porta fechada devido ao risco de contágio com o novo coronavírus, a equipa José Sá e Rúben Semedo, expulso ao minuto 29, foram titulares no emblema grego, enquanto no conjunto inglês Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Rúben Vinagre e Diogo Jota marcaram presença no “onze" inicial.

O primeiro golo da partida surgiu numa altura em que o Olympiacos já estava reduzido a dez jogadores. Mesmo assim, os homens da casa colocaram-se em vantagem por intermédio de El Arabi. Só que Pedro Neto, um dos portugueses que saltou do banco dos “wolves”, empatou o encontro aos 67’. Um golo que, por ser marcado no terreno do adversário, dá alguma vantagem ao Wolverhampton na eliminatória.

Nos jogos que se tinham disputado na tarde desta quinta-feira, destaque para a goleada aplicada pelo Manchester United no terreno do LASK (0-5) e do triunfo folgado do Basileia no terreno do Eintracht Frankfurt (0-3) com dois portugueses em acção na formação germânica.

Resultados

LASK-Manchester United, 0-5

Eintracht Frankfurt-Basileia, 0-3

Istambul Basaksehir-Copenhaga, 1-0

Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk, 1-2

Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen, 1-3

Olympiacos-Wolverhampton, 1-1

Sevilha-AS Roma, adiado

Inter de Milão-Getafe, adiado