Tentativas teatrais de fuga a hamburguerias e tuk tuks

São três amigos em ambiente que se quer suburbano, a viverem juntos e a partilharem uma sala em que se joga futebol numa consola, uma cozinha que é sobretudo frequentada devido às reservas de cerveja no frigorífico e um quintal em que o grelhador parece um altar a uma vida tão despreocupada quanto de horizontes curtos. Há Dois Anos que Eu Não Como Pargo, texto de Miguel Branco com encenação de Levi Martins para a Companhia Mascarenhas-Martins, é um golpe de faca afiada para extrair uma fatia da vida destes três jovens adultos numa fase crítica das suas existências. A altura, digamos assim, do tudo ou nada, da crueza de uma realidade que toma a forma de trabalhos em hamburguerias e tuk tuks, de uma acentuada noção dos dias a esvaírem-se sem promessa de qualquer futuro melhor e a aposta dos três (interpretados por André Alves, João Jacinto e Pedro Nunes) na vaga hipótese de que um deles possa escapar-se a esta desanimadora modorra graças a algum talento para encadear versos em pose de rapper.

Há Dois Anos que Eu Não Como Pargo, em cena até domingo no Cine-Teatro Joaquim d’Almeida, no Montijo (passando depois pelo Fórum Municipal Luísa Todi, Setúbal, a 17 de Abril, pelo Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, Algés, de 7 a 9 de Maio, e pelo Teatro da Politécnica, Lisboa, de 11 a 13 de Junho), é a segunda colaboração entre o dramaturgo e jornalista Miguel Branco e a Companhia Mascarenhas-Martins. E chega um ano depois de Até Parece, texto resultante de uma série de encontros para “reflectir sobre o conceito de crise” organizado pela companhia. “Não sabíamos exactamente o que ia sair dali, nem sequer tinha de ser um espectáculo de teatro”, lembra Levi Martins ao PÚBLICO. “Queríamos era fazer uma intervenção cultural baseada na discussão que tivéssemos a propósito de crise ambiental, de valores, existencial, etc.”

“Por brincadeira, entre amigos, um pouco como acontece na peça, escrevia umas letras de rap e pensei que isso podia dar qualquer coisa.” Miguel Branco

A resposta dramatúrgica que Miguel Branco acabou por dar a esse contexto original preparou este segundo momento de colaboração, sobretudo devido ao acompanhamento que então teve da preparação e dos ensaios do espectáculo. No final desse processo, Miguel resolveu voltar a um texto que tinha já iniciado e em que tentava explorar a ideia de que o seu “interesse pelo rap pudesse, eventualmente, ter lugar num espectáculo”. “Por brincadeira, entre amigos, um pouco como acontece na peça, escrevia umas letras de rap e pensei que isso podia dar qualquer coisa.”

Valendo-se da sua experiência pessoal, Miguel Branco inspira-se num imaginário que reconhece na Margem Sul, de filhos da classe média que vivem a “tentar ser durões e chungas”, algo aplicável a qualquer periferia de grandes centros urbanos. O que importa, na verdade, é que estes são três tipos saturados e frustrados com os seus trabalhos, que se entregam a discussões estéreis sobre a meteoreologia ou as melhores massas (esparguete ou fettuccine, todo um dilema) e sonhos com demissões ou bares que nunca hão-de existir.

E depois há um autor que é chamado à pedra por aquilo que escreveu, envolvido na cena, acusado por uma actriz (Inês Dias, exterior à narrativa) de misoginia e de perpetuar estereótipos na sua própria escrita. Uma assumida exploração de um curto-circuito teatral, injectando contradições e paradoxos na peça. Porque é rodeado de paradoxos que Miguel Branco se sente mais confortável. Quer na cadeira de espectador, quer na de autor.