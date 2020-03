Morreu a realizadora francesa Tonie Marshall

Tinha como marca a comédia dramática como forma de abordar a questão feminina, ou melhor, o retrato de mulheres tentando singrar, sobreviver, encontrar o seu lugar de sucesso, liberdade e felicidade num mundo regido em patriarcado. Assim era, por exemplo, em Vénus Beauté (Institut), o filme que, em 2000, fez dela a primeira mulher a ser distinguida como Melhor Realizadora nos Césares, os prémios do cinema francês. Tonie Marshall, actriz no cinema e no teatro nos anos 1970 e 1980 que se virou para a realização de forma decisiva e definitiva, a partir da década seguinte, morreu esta quinta-feira aos 68 anos, “na sequência de doença prolongada”, anunciou a sua agente, Elisabeth Tanner.

Filha da actriz francesa Micheline Presle e do cantor, actor, realizador e produtor americano William Marshall, Tonie Marshall nasceu tendo o cinema como destino. Afinal, pormenor anedótico, mas com o seu quê de simbólico, o seu quarto na casa em que cresceu estava virado para a cabine do projeccionista do cinema parisiense do seu bairro. Ou seja, olhando para fora de casa, o cinema. Em casa, o cinema novamente, que a mãe promovia activamente junto da filha, apresentando-lhe as grandes obras da sétima arte.

Estreou-se no grande ecrã em 1972, integrada no elenco de O Acontecimento mais Importante desde que o Homem chegou à Lua, de Jacques Demy. Dois anos depois, integrou a companhia do Théâtre Populaire de Reims, surgindo paralelamente em papéis secundários de produções de cinema e televisão, de onde se destaca a professora de História e Geografia que encarnou na comédia Les Sous-Doués, realizado por Claude Zidi em 1980.

A estreia na realização surgiu em 1990, com Pentimento e foi na posição de realizadora, acumulada com a escrita dos argumentos de todos os seus filmes, que se manteve até ao fim da vida. “Fui actriz porque isso me pareceu o mais natural, mas sentia-me muito atraída pela escrita, pela produção”, explicou a realizadora, citada no obituário que lhe dedicou o Le Parisien. Vénus Beauté (Institut), a sua quarta longa-metragem, é aquela pela qual o seu nome ficará mais reconhecido. Tendo como protagonista uma Audrey Tautou que se estreava nas longas-metragens, fez dela, em 2000, a primeira mulher distinguida como Melhor Realizadora nos Césares, acumulando essa distinção com o de Melhor Filme, Melhor Cenário Original, Melhor Argumento e Maior Esperança Feminina para Audrey Tautou.

Em 2002, reuniu Catherine Deneuve e William Hurt em Au Plus Prés du Paradis e, em 2014, reuniu Sophie Marceau, Sylvie Vartan, Patrick Bruel e André Wilms em Sexo, Amor e Terapia. O seu último filme, Numéro une, estreou em 2017.