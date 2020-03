Falta sangue mas também há colheitas canceladas

O Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) tem actualmente a difícil tarefa de gerir o equilíbrio entre segurança e sustentabilidade do fornecimento do sangue. Por um lado, é preciso garantir que uma eventual quebra de dádivas não coloca em causa as reservas de sangue. Por outro lado, é preciso monitorizar os avanços da doença e suspender as sessões de colheita agendadas para zonas afectadas pelo vírus. Dadores saudáveis precisam-se.

Mesmo com os alertas sobre a possibilidade de uma falta de reservas de sangue nas unidades hospitalares, o IPST começou a cancelar algumas sessões de colheita agendadas para esta semana. Ao mesmo tempo, alguns dadores receberam esta semana uma convocatória para a sua participação altruísta.

O plano de contingência do IPST já previa a redução ou suspensão de várias actividades do instituto, entre as quais se incluíam as sessões de colheitas de sangue, em zonas afectadas pelo novo coronavírus Sars-CoV-2. Há alguns dias foi também publicada uma circular normativa do IPST que admite que o surto de covid-19 pode representar uma “ameaça para a segurança e sustentabilidade” do fornecimento de sangue, reconhecendo ainda que “o risco de transmissão deste vírus através do sangue é actualmente desconhecido”.

Em Lisboa, um dos avisos chegou por SMS. “A brigada de sangue do dia 12/03/2020 em Unidade Móvel Rua Coro Santo Amaro de Oeiras não se vai realizar. IPST-Lisboa”. A mensagem foi enviada ao início da noite de quarta-feira e seguida de outra ao início da manhã desta quinta-feira com o mesmo conteúdo mas, desta vez, sobre a sessão agendada para o edifício Teixeira Duarte noLagoas Parque.

No Porto, outro SMS enviado pelo IPO alertava alguns dadores para a importância de consultar o site da instituição. Ali estava o apelo: “Diariamente, no IPO-Porto, há dezenas de doentes que necessitam de transfusão de diversos componentes sanguíneos, para serem sujeitos a transplante de medula óssea, cirurgias, ou para realizarem tratamentos de quimioterapia ou radioterapia. Sem as dádivas de sangue, estes doentes não podem ser tratados, pois, apesar dos avanços técnicos, o sangue humano ainda não tem substituto. A vida destes doentes está dependente da dádiva altruísta de pessoas saudáveis.”. No mesmo site alertava-se ainda para uma alteração de critérios na doação de sangue por causa do novo coronavírus. Assim, passam a estar excluídos desta dádiva todos os que tiveram possível exposição/contacto com caso confirmado COVID-19, viajaram nos últimos 28 dias para países com transmissão local activa confirmada de casos de COVID-19 (como China, Coreia do Sul, Japão, Irão, Singapura e Itália)

Lara Jacinto

O Público tentou obter mais informações sobre as medidas em curso, a sua justificação e duração da suspensão de algumas sessões de colheita junto do IPST, do Ministério da Saúde e da Direcção-geral de Saúde, mas não obteve resposta de nenhuma das entidades. Numa circular normativa com a data de 6 de Março, o IPST reconhece que “os dados disponíveis sobre a epidemia indicam que o COVID-19 pode representar uma ameaça para a segurança e sustentabilidade do fornecimento de substâncias de origem humana, nomeadamente sangue e componentes sanguíneos”. O texto refere ainda que “este fornecimento é particularmente vulnerável uma vez que depende de dádivas frequentes e diárias e os componentes sanguíneos têm um tempo de armazenamento limitado”.

Transmissão de vírus por transfusão?

No mesmo documento, o IPST nota que “o risco de transmissão deste vírus através do sangue é actualmente desconhecido, não havendo evidências da sua transmissão”. Mas, ainda que este risco seja desconhecido, não parece haver razões para alarme. O instituto garante mesmo que “até agora, não foi reportado nenhum caso de transmissão de vírus respiratórios (incluindo coronavírus) por transfusão ou transplantação e as medidas adoptadas para a elegibilidade dos dadores de sangue impedem a dádiva de pessoas com manifestações clínicas de infecção respiratória ou febre”.

Um problema mais claro do que a segurança será o da sustentabilidade no fornecimento do sangue. O instituto recorda que a experiência com “surtos envolvendo coronavírus semelhantes, como SARS e MERS, sugere que poderá haver efectivamente um impacto significativo no fornecimento de sangue através da redução da dádiva”.

Além de uma “triagem clínica dos dadores”, sugere-se um aumento da comunicação aos dadores e profissionais de saúde e um reforço nos “procedimentos de hemovigilância”, nomeadamente após transfusões de sangue, entre outras acções. Numa fase de “transmissão comunitária activa/ transmissão sustentada em áreas com transmissão local sustentada, onde tenham sido implementadas medidas de contenção, é interrompida temporariamente a dádiva de sangue”, avisam. “Nesta situação, o sangue e componentes sanguíneos devem ser distribuídos para os serviços de medicina transfusional localizados nestas áreas a partir de áreas não afectadas”, acrescenta-se.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há quatro níveis de alerta no Plano de contingência para a reserva estratégica nacional de Sangue, sendo que o mais grave (vermelho) é accionado quando as reservas disponíveis só chegam para três dias. Nessa altura, podem ser canceladas todas as cirurgias programadas, reduzido o intervalo de tempo entre dádivas que geralmente é de dois meses para 14 dias e considerada a utilização de plasma convalescente (sangue que contém anticorpos), entre outras medidas.

Entretanto, já se tinha alertado para a possibilidade de falta de sangue na sequência da redução das dádivas como um dos efeitos colaterais do surto de coronavírus em Portugal. Esta quarta-feira, um responsável do Hospital de São João, no Porto, avançou mesmo com a possível necessidade de adiamento de algumas cirurgias durante a próxima semana por causa da falta de sangue. O bastonário da Ordem dos Médicos também já afirmou que no actual “momento crítico” deve ser considerada a hipótese de adiar cirurgias, bem como as consultas não urgentes.