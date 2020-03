Quando sair de quarentena, Belchior Lopes quer estar com a namorada e "apanhar ar fresco e sol na cara"

Belchior Lopes, 21 anos, que está no 3º e último ano do curso de História da Universidade do Minho, está em casa, onde vive com os pais, e diz estar a cumprir as regras da quarentena. No entanto, diz ao PÚBLICO que, de acordo com a Unidade de Saúde Pública de Braga, que tem monitorizado estes alunos, há estudantes a desrespeitar a quarentena. “Acho uma irresponsabilidade muito grande. Não me sentiria confortável a fazê-lo", diz ao PÚBLICO.

Belchior Lopes é um dos alunos do curso de História da Universidade do Minho que está em quarentena profiláctica voluntária, depois de ter sido confirmado o caso de um aluno do 1º ano desse curso infectado com o novo coronavírus. No total, segundo o reitor da Universidade, Rui Vieira de Castro, são cerca de 180 os estudantes que terão frequentado os mesmos espaços do aluno infectado e que estão a ser acompanhados e monitorizados pelas autoridades de saúde. Parte desses alunos de quarentena encontra-se instalada na residência Carlos Lloyd e nos blocos B e D da residência de Santa Tecla. Os restantes estão em casa.

Não sabe quando será retomada a normalidade na vida académica: por agora, apenas uma professora enviou textos para lerem e analisarem. A namorada, que é colega de turma, também está de quarentena. Em casa, evita o contacto próximo com os pais, que mantêm a rotina normal nos empregos mas que têm "cuidados redobrados, evitando espaços com muita gente e andar de transportes públicos", explica Belchior.