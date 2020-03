Animais ao vivo no auditório do PÚBLICO

Chama-se 15 Anos Sem Paredes e é assinado por um colectivo: Animais. Por detrás deste nome, estão quatro músicos: Raquel Ralha, voz (ex-Belle Chase Hotel e Wraygunn), Ricardo Dias, guitarra portuguesa, Pedro Lopes, guitarra acústica (ambos membros do Quinteto de Coimbra) e Pedro Renato, coros e vários instrumentos (também ex-Belle Chase).

A história que os juntou é antiga, e remonta a 2003, quando na então Coimbra Capital da Cultura se realizou um espectáculo chamado “Mondego Chase”, com alguns temas de Carlos Paredes e outros dos Belle Chase Hotel, unindo em palco este grupo com o Quinteto de Coimbra. Mas a ideia de fazer um disco só a partir de temas de Carlos Paredes concretizou-se agora, em 2020, com o álbum 15 Anos Sem Paredes, onde os instrumentais (que ainda se mantêm em temas como Noite ou Verdes anos) dão, na sua maioria, lugar a canções, com letras de Pedro Lopes (Canção de Alcipe, Sede e morte, Frustração, Canto da rua) e de Susana Ralha (Canto do rio). Do palco para disco, volta agora aos palcos.