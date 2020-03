À procura de um líder, a direita acabou a falar da esquerda

A direita não pode cair na tentação de tentar substituir o “politicamente correcto” pelo “politicamente javardo” e precisa de se federar, à volta de um líder que talvez não seja preciso ir procurar longe. Estas foram duas das ideias defendidas pelo ex-líder da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, e pelo novo líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, no primeiro dia da II convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL).

