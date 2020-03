No encontro das direitas, Passos esteve na primeira fila mas não se deixou arrastar para o palco

No segundo e último dia da II convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL) — que se propôs fazer cumprir uma “refundação” do futuro, depois de um primeiro dia dedicado “à tragédia” do passado —, a direita saiu do encontro como entrou: à procura um de um líder que combata o “socialismo radical e a extrema-esquerda”. Mas nem essa procura foi consensual numa direita dividida. O único nome que pareceu reunir entendimento foi também o mais aplaudido do dia e nem precisou de subir ao palco. Pedro Passos Coelho assistiu na primeira fila do auditório, mas manteve-se discreto e fugiu aos desafios que, ainda que indirectamente, lhe foram lançados. Entre elogios e cumprimentos, a direita bem tentou chamar o ex-líder do PSD a assumir o papel de liderança, mas o antigo primeiro-ministro manteve-se no lugar de espectador. Já cá fora, fugiu aos jornalistas e afastou um cenário de regresso: “Estou fora da vida política”, resumiu Pedro Passos Coelho.

Continuar a ler