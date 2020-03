Comissão levanta imunidade a deputada Hortense Martins por causa de fundos europeus

A Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados aprovou nesta terça-feira um parecer que autoriza o levantamento da imunidade parlamentar à deputada socialista Hortense Martins, para responder no âmbito de um processo judicial decorrente do uso de dinheiros públicos nacionais e europeus num projecto hoteleiro. O processo de investigação a Hortense Martins está a ser dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Coimbra, confirmou ao PÚBLICO a Procuradoria-Geral da República.

