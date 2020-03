Maia junta-se às casas abertas para a arquitectura no Porto, Matosinhos e Gaia

São 75 espaços abertos ao público no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e, pela primeira vez, na Maia. A sexta edição do Open House Porto está agendada para 4 e 5 de Julho, mas ainda não são conhecidos todos os edifícios que serão escolhidos pelos curadores. Ao P3, a Casa da Arquitectura confirmou a repetição das visitas à própria Casa da Arquitectura, do Terminal de Cruzeiros em Matosinhos, da Câmara Municipal do Porto e da Casa Quinta da Prelada no Porto e do Instituto Geofísico​ em Gaia.

Em comunicado, a instituição que organiza o evento adianta que, durante os dois dias, as quatro cidades vão mostrar, gratuitamente, “a excelência do património arquitectónico”.

Recordando o “enorme sucesso da última edição”, que mobilizou 37 578 visitas aos 70 espaços e foi a “mais visitada de sempre”, a Casa da Arquitectura adianta que o Open House Porto “pretende continuar a afirmar-se como um dos momentos culturais mais significativos do ano”.

Citado no comunicado, Nuno Sampaio, o director-executivo da instituição sediada em Matosinhos, afirma que esta edição “reflecte o crescimento exponencial do interesse do evento”, congratulando-se com o alargamento à cidade da Maia, município onde considera existir “muito boa arquitectura”. Também citado no comunicado, o presidente da Câmara Municipal da Maia, António Silva Tiago, reitera que este foi um “interesse mútuo” e que surgiu da “conjugação de vontades” entre a Casa da Arquitectura e o município.

“Agora fica a curiosidade de saber quais os edifícios que serão escolhidos pelos curadores, na certeza de que um território tão ecléctico como a Maia, em que os solares convivem com as mais modernas empresas, trará valor ao Open House Porto”, refere o autarca.

Ainda sem adiantar quais serão os 75 espaços de visita, a Casa da Arquitectura avança, no entanto, que as candidaturas para o recrutamento de 400 voluntários estão disponíveis, na página oficial do evento, até ao dia 20 de Abril.