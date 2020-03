Greta Thunberg sugere que a Greve Climática Global seja feita pela Internet

“Não podemos resolver uma crise sem a tratar como uma crise": foi assim que Greta Thunberg inciou uma publicação no Instagram, onde recomenda que a Greve Climática Global, marcada para a próxima sexta-feira, 13 de Março, seja adiada.

A activista sueca voltou a citar os especialistas, mas desta vez para demonstrar os riscos de contágio do novo coronavírus, especialmente em locais com elevada concentração de pessoas. A acompanhar o texto, colocou uma imagem que demonstra a evolução de uma epidemia quando estão a ser tomadas medidas de contingência e quando as mesmas não estão a ser postas em prática.

“Nós, os mais jovens, somos menos afectados pelo vírus, mas é essencial que ajamos com solidariedade em relação aos mais vulneráveis e façamos o melhor para os interesses da nossa sociedade”, escreveu. E continuou, sugerindo que as greves dos locais mais afectados pelo coronavírus fossem suspensas: “A crise climática e ecológica é a maior crise que a humanidade já enfrentou, mas por agora (claro, dependendo de onde vives), vamos ter que encontrar novas formas de alertar e lutar, que não envolvam multidões.”

“Por isso, mantenham os números baixos e os espíritos altos. Vamos levar uma semana de cada vez”, terminou — mas não sem deixar ideias de uma nova forma de protesto: através da Internet. “Podes juntar-te à #DigitalStrike durante as próximas sextas-feiras. Publica uma foto com um cartaz e usa a hashtag #ClimateStrikeOnline.”

A publicação da activista que começou o movimento #FridaysForFuture poderá pôr em causa as concentrações marcadas em Portugal, mas ainda não há confirmação.