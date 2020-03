O Fred e a Inês falam de coisas: Aquele sobre aceitar o meu corpo

A partir desta semana, o Fred e a Inês falam de coisas também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO” e os novos episódios passam a ser partilhados no nosso site a cada quarta-feira.

Os autores deixaram uma mensagem aos seguidores no Facebook a anunciar a parceria: “Happy middle of the bloody week, amores de nossa vida! (...) Digam olá aos amiguinhos novos do @publico.pt! Pois é, fomos convidados por estes grandes queridos para fazermos parte da selecção de podcasts que disponibilizam no site e na app. Claro que dissemos que sim em lágrimas! Ouçam o episódio em que explicamos tudo, mas desde já muito obrigada ao PÚBLICO, que tem o nosso coração para sempre. De resto, esta semana também temos uma boa conversa sobre como faerz para aceitar os nossos corpos. *Nervous Laughter* É difícil, é doloroso, mas achamos que vale muito a pena. Contem-nos o que sentem sobre os vossos corpos! Temos de falar mais disto.”

Foto Fred e Inês DR

O podcast O Fred e a Inês falam de coisas está disponível no Spotify, Apple Podcasts e outras aplicações. Conhece os outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.