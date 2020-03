Não pode haver hesitações

Como diz o povo "o seguro morreu de velho” e por isso o governo não poderá hesitar na tomada de medidas que sejam necessárias para evitar a propagação do novo coronavírus. Como se viu pelo exemplo do casal dinamarquês que, mesmo tendo o filho afectado, foram de férias inconscientemente para a Madeira, há gente capaz de tudo, mesmo em Portugal. Mais vale prevenir do que remediar e como é difícil nestas circunstâncias saber a medida certa, mais vale pecar por excesso do que por defeito. Oxalá o governo consiga manter a serenidade nestas circunstâncias e decretar, em tempo certo, o que for necessário, seja fecho de escolas ou outra coisa qualquer desde que entendida como necessário pelas entidades da saúde. Aguardemos com confiança.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

PS passa ao lado do essencial

A decisão do PSD de não aprovar a lei que permitiria o aeroporto do Montijo à revelia das autarquias parece-me correcta e sensata, dado que, como dizem os seus dirigentes, seria um ataque ao Estado de Direito. Como é possível um partido como o PS, que é quem quer mudar a lei, e que se diz tão democrata, não acatar a vontade do poder local? A questão do aeroporto do Montijo, que não passa de um remendo - e por isso muito contestado - está a transformar-se num imbróglio e se o projecto for chumbado talvez seja um bem para o país.

Nas infra-estruturas, o PS passa ao lado do essencial, mais uma razão, quanto a mim, para o PSD não ter dado a mão ao Governo. Portugal bem precisaria de um novo aeroporto internacional, a sério, e também, que me perdoe o primeiro-ministro, do TGV. Sem eles, o fosso que nos separa da Europa cava-se ainda mais. Se Espanha e França têm o TGV, por que motivo não o temos? Se estes dois países que referi estão bastante melhores do que nós, a política coxa e pouco ambiciosa do PS nas infra-estruturas não nos permite recuperar em nada o atraso. Ou será que os socialistas só são europeus, quando há eleições europeias, como no ano passado? A modernidade é um factor indiscutível de progresso e bem-estar. Ignorá-la, passando a seu lado, é, se me permitem a expressão, um tiro no pé!

Simões Ilharco, Lisboa

Justiça

O que se está a passar com elementos com altos cargos na Justiça, encontrando-se três juízes a braços com a mesma (a boa ou a má?), enche de vergonha e desacredita-a perante o simples cidadão. Quem julga casos mais ou menos escabrosos, baseados em leis e por sua vez, precisa de ser julgado pelas suas práticas pouco sérias, faz com que em sentenças, no mínimo pouco claras, se duvide da justeza da decisão. O que se vai sabendo merece uma mão forte que, dentro da lei, ponho cobro a todos estes desmandos.

Carlos Leal, Lisboa