Militares cercam residência de primeiro-ministro da Guiné-Bissau

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, afastado pelo autoproclamado Presidente, Umaro Sissoco Embaló, denunciou na madrugada desta quarta-feira no Facebook que a sua casa estava cercada por militares, perguntando se o plano para o silenciar, do qual vem falando há algum tempo, já estaria em curso.

“Neste preciso momento, a minha residência privada está cercada de militares fortemente armados sem que eu tenha sido avisado de qualquer operação”, escreveu Aristides Gomes, sob o título “URGENTE” e com uma chamada de atenção aos guineenses e à “comunidade internacional”.

“O plano de me silenciar que tenho denunciado nos últimos dias está em execução?”, perguntava o primeiro-ministro, substituído por um executivo que responde ao autoproclamado Presidente, liderado por Nuno Nabiam.

Aristides Gomes acaba a mensagem com um “a democracia e o Estado de direito democrático prevalecerão”, embora as organizações internacionais tardem em agir no sentido de repor a ordem constitucional e as forças militares guineenses sigam cumprindo o plano de Embaló.

Durante a noite, os soldados da Ecomib, a força de interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) que está no país desde o golpe militar de 2012, foram retirados de perto das residências dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça e da residência de Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC e candidato na segunda volta das presidenciais.

Ainda na terça-feira, à partida para uma visita a três países (Senegal, Níger e Nigéria), Embaló afirmou que tinha ordenado ao primeiro-ministro Nuno Nabiam para acantonar os militares da Ecomib, tendo em conta o cessar da missão internacional no final do mês.

“Ordenei ontem [segunda-feira] ao primeiro-ministro o acantonamento das forças da Ecomib. Uma pessoa não está em guerra e hoje é a última vez que vão ver uma caravana da Ecomib na minha escolta pessoal”, disse Embaló.

As acções do autoproclamado Presidente e do seu Governo contrariam os pedidos da CEDEAO, do Conselho de Segurança da ONU e do próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que havia pedido na semana passada a “máxima contenção”.

Na noite de terça-feira, Farhan Haq, o porta-voz adjunto de Guteres, afirmou ao PÚBLICO que “o secretário-geral incita todas as partes na Guiné-Bissau a assegurar que o processo legal em curso segue o seu devido rumo sem impedimentos e a cooperar com os esforços da CEDEAO para facilitar uma resolução pacífica para a crise”.