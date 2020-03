O dia-a-dia num país em quarentena

O surto do Covid-19 pôs Itália oficialmente em quarentena. Neste P24, falamos com Sara Sofia Gonçalves, uma estudante portuguesa a morar em Milão, ao abrigo do programa ERASMUS+.

