Joe Biden vence no Michigan e fica perto da nomeação no Partido Democrata

O antigo vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi declarado vencedor das eleições primárias do Partido Democrata nos estados do Michigan, do Mississípi e do Missouri, esta noite, e tem praticamente garantida a nomeação como candidato adversário de Donald Trump nas presidenciais de Novembro.

Biden, de 77 anos, foi declarado vencedor no Mississípi e no Missouri assim que as mesas de voto foram encerradas nos dois estados, às 19h locais (meia-noite em Portugal continental).

A única dúvida é a dimensão das vitórias do candidato e a diferença para o seu maior rival, o senador Bernie Sanders.

No Mississípi, onde Hillary Clinton bateu Sanders nas primárias de 2016 com uma vantagem de 66 pontos (82% contra 16%), Biden estava a caminho de uma vitória por números semelhantes: 83% contra 14% numa altura em que a contagem ainda não tinha chegado a meio.

No Missouri, onde Sanders quase surpreendeu Clinton há quatro anos (perdeu por apenas 0,25%), a vitória de Biden vai ser menos folgada: 53% contra 27% no início da contagem dos votos.

Mas os olhos estavam postos no Michigan, um dos seis estados a irem a votos nesta terça-feira e o que mais delegados vai distribuir pelos candidatos (125). Em 2016, Bernie Sanders venceu Hillary Clinton por uma curta margem, e a derrota para Joe Biden este ano é um duro golpe para a campanha do senador do Vermont.

Localizado na região norte-americana do Midwest, é um dos três estados – com a Pensilvânia e o Wisconsin – em que Donald Trump venceu Hillary Clinton em 2016, depois de os seus eleitores terem dado a vitória a Barack Obama em 2008 e 2012.

Em Novembro de 2020, a vitória nas eleições presidenciais dependerá também de vitórias em estados como o Michigan, a Pensilvânia e o Wisconsin – e é por isso que o resultado desta terça-feira é importante, para se perceber a força de Biden e Sanders no Midwest.

De acordo com as projecções, Joe Biden mantém a sua dinâmica de vitória e junta o Michigan ao Mississípi e ao Missouri – a contagem ainda está a decorrer e o antigo vice-presidente dos Estados Unidos tinha uma vantagem de 12 pontos sobre o senador do Vermont (53% contra 41%).

Para além do Mississípi, Missouri e Michigan, foram também a votos o Dacota do Norte (urnas encerram à 1h), o Idaho (3h) e o estado de Washington (4h).

À entrada para a série de votações desta terça-feira, Joe Biden liderava a contagem de delegados com 628 contra 545 de Bernie Sanders. O nomeado é o candidato que conquistar, pelo menos, 1991 delegados.

A congressista Tulsi Gabbard é a única que se mantém na corrida para além dos dois grandes favoritos e soma dois delegados.

Biden regressou à posição de favorito no fim de Fevereiro, quando venceu na Carolina do Sul com 28 pontos de vantagem sobre Sanders.

Nos dias seguintes, o caminho do antigo vice-presidente dos Estados Unidos para a nomeação ficou mais livre, com as desistências de outros dois candidatos da ala centrista do Partido Democrata – Pete Buttigieg e Amy Klobuchar saíram e declararam o seu apoio a Biden.

No dia 3 de Março, Biden dominou a “super-terça-feira” com dez vitórias em 14 estados. Horas depois, outro candidato do centro, o antigo presidente da câmara de Nova Iorque Michael Bloomberg, também desistiu e também declarou o seu apoio a Biden.

A corrida ficou reduzida a apenas dois candidatos (Biden, do centro, e Sanders, mais à esquerda) a meio da semana passada, quando a senadora Elizabeth Warren desistiu. Warren ainda não declarou apoio a nenhum dos candidatos.

As primárias do Partido Democrata prosseguem no sábado, no território norte-americano das Ilhas Marianas, mas as atenções estão viradas para a próxima terça-feira, 17 de Março – nesse dia vão a votos quatro estados, incluindo a Florida e o Ohio.