Coronavírus: Ovar encerra posto de saúde após primeiro infectado no concelho

A Câmara de Ovar informou esta quarta-feira, 11 de Março, que o pólo da Unidade de Saúde Familiar Alpha, em São Vicente de Pereira Jusã, foi encerrado depois de se registar um caso confirmado de covid-19 no concelho. “Face a este quadro, a delegada de saúde de Ovar, em estreita articulação com a Direcção-Geral da Saúde (DGS), está a acompanhar a situação e a adoptar todas as medidas necessárias e adequadas à salvaguarda da população”, refere a nota assinada pelo presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro. A autarquia anunciou o encerramento do pólo sem avançar a razão que motivou esta decisão do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga.

A epidemia de covid-19 foi detectada em Dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4200 mortos. Cerca de 117 mil pessoas foram infectadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram. Portugal regista 41 casos confirmados de infecção, segundo a DGS. Há 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda aguardam resultados laboratoriais, e 667 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10,100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infecções respiratórias como pneumonia. A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi mais tarde alargada a todo o território. O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afectadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de cinco mil pessoas.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afectada. Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas. Os residentes nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.