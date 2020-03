Coronavírus: Escola Secundária da Feira encerrada até sexta por suspeita de infecção

A Escola Secundária de Santa Maria da Feira está, esta quarta-feira, encerrada e é assim que se vai manter até sexta-feira, 13 de Março, devido à suspeita de que um aluno possa estar infectado com o novo coronavírus, revelou a direcção do estabelecimento de ensino.

Em nota pública, a subdirectora da escola, Ana Paula Silva, informa que a decisão foi tomada “por indicação da delegada de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Feira-Arouca, tendo como motivo o internamento de aluno suspeito de infecção por covid-19”. Segundo fonte daquela autarquia do distrito de Aveiro, a Escola Secundária de Santa Maria da Feira é frequentada por 1800 alunos.

A epidemia de covid-19 foi detectada em Dezembro, na China, e já provocou mais de 4200 mortos. Cerca de 117 mil pessoas foram infectadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram. Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10,100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infecções respiratórias como pneumonia. A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do país foi alargada a toda a Itália.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afectadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5000 pessoas. Portugal regista 41 casos confirmados de infecção. A Direcção-Geral da Saúde (DGS) comunicou também que há um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda aguardam resultados laboratoriais. Há ainda 667 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afectada. Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas. Os residentes nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.