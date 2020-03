Coronavírus: Turismo Porto e Norte pede a sector “tolerância zero” na segurança

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) apelou ao sector para que acate as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) e reforce as medidas de prevenção contra o surto de covid-19.

"Apelo para que haja tolerância zero nesta matéria de acatar todas as informações do protocolo que a Direção Geral de Saúde nos vai avançando e, com essas previdências, tente diminuir ao máximo o risco de contaminação e de continuarmos, até prova em contrário, com as nossas unidades abertas”, declarou hoje Luís Pedro Martins.

Questionado pela Lusa sobre cancelamentos de reservas em hotéis e alojamentos locais na região Norte do país por causa do novo coronavírus, Luís Pedro Martins avançou que no distrito do Porto a “quebra nos hotéis é de 10%”, um “impacto” que considerou que “ainda é pouco significativo”. Por outo lado, num mês, a nível nacional, as perdas já chegarão a 30%, segundo Associação de Hotelaria de Portugal.

O presidente da TPNP realçou, contudo, que a situação nos hotéis dos territórios do Tâmega e Sousa e dos restaurantes nesses concelhos do país em que os clientes são maioritariamente idosos ou turistas é “mais complicada".

“Na região as coisas estão a variar de território para território (...). Neste momento não há números concretos e quem estiver a avançar com estatísticas ou percentagens não está a dar números exactos. Temos a noção do que se está a passar na região, porque estamos em contacto com as associações do sector do turismo, quer sejam hoteleiros, quer da área da restauração”, acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O responsável da TPNP referiu que “não houve ainda, até ao momento, dentro do sector do turismo nenhum caso [de infecção] ou caso que tenha sido contaminado dentro de uma unidade”.

As medidas já adoptadas em Portugal para conter a epidemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.