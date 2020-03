Temperaturas altas levam muita gente às praias de Lisboa

A subida da temperatura no Sul do país levou muita gente às praias da zona de Lisboa, esta quarta-feira. Os termómetros chegaram perto dos 30 graus Celsius e permitiram aproveitar, à beira-mar, um dia de Verão em pleno Inverno.

Nas praias de Carcavelos e Oeiras a afluência foi grande, estimulada também pela suspensão das aulas em vários estabelecimentos de ensino superior e escolas privadas e o cancelamento de eventos em Lisboa devido à pandemia de coronavírus.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quarta-feira apontavam uma temperatura máxima de 28 graus para a capital.

Segundo as mesmas previsões, o tempo de Inverno deve regressar já esta quinta-feira, em que está prevista uma “descida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul”.