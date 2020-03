CP com mais trabalhadores para oficinas

O Ministério das Finanças autorizou a contratação de 79 trabalhadores para a CP com o objectivo de reforçar a capacidade de execução do programa de recuperação de material circulante.

A maioria destes trabalhadores destinam-se às oficinas de Guifões e terão um contrato, para já, de apenas um ano (o prazo possível que a CP conseguiu negociar com as Finanças) para fazer face a um pico de trabalho destinado a colocar o mais rápido possível carruagens e locomotivas em circulação.

As oficinas da Guifões reabriram em Dezembro e foram inauguradas oficialmente em 15 de Janeiro com a presença do primeiro-ministro.

Desde então, já foram recuperadas naquele espaço duas carruagens Schindler e estão prestes a sair duas carruagens Sorefame, que também estavam encostadas e que serão colocadas em estado de marcha.

Em curso nestas oficinas está a revisão de meia vida de uma automotora UDD (Unidade Dupla Diesel) da mesma série das que circulam na linhas do Oeste e do Algarve.

Com as novas contratações e com as oficinas em velocidade de cruzeiro, a CP espera que delas saiam duas carruagens por mês prontas para injectar na operação comercial.

No Barreiro, a empresa está a recuperar quatro locomotivas diesel da série 1400, duas das quais faziam parte de um lote de material circulante que esteve para ser vendido à Argentina, mas que acabou por não embarcar por falta de pagamento do cliente.

Já no Entroncamento, a CP tem em curso a recuperação de oito automotoras eléctricas da linha de Sintra, mas está a deparar-se com um problema de falta de peças, pois algumas daquelas unidades estavam a ser canibalizadas para fornecer componentes à frota em circulação. A expectativa de as recolocar todas ao serviço ainda em 2020 poderá estar comprometida.

O recente boom oficinal da CP inclui também a recuperação – neste caso em Contumil - de algum material histórico, parte do qual esteve prestes a ser vendido para sucata.

Depois de recuperar uma carruagem napolitana de via estreita, está a ser preparada para ser atrelada no Vouguinha uma carruagem em madeira de 1908. A empresa está ainda a ultimar a recuperação, para fins museológicos, de uma locomotiva a vapor de via estreita para o empresário Mário Ferreira, da Douro Azul, e uma outra locomotiva para a Câmara Municipal de Valongo.