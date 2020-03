Coronavírus: Reino Unido orçamenta 34 mil milhões para proteger economia

O governo do Reino Unido anunciou esta quarta-feira um conjunto de medidas que visam estimular a economia do país, no valor de 30 mil milhões de libras (34,35 mil milhões de euros ao câmbio actual).

Horas antes, o Banco de Inglaterra tinha já anunciado um corte de 0,5% na taxa de juro, para 0,25%.

Boris Johnson e o ministro das Finanças do Governo que lidera, Rishi Sunak reconheceram hoje que a economia enfrenta um “impacto significativo” com o alastrar da epidemia de covid-19, por temporário que seja.

“Cerca de um quinto da população activa poderá ter de estar desligada do trabalho em determinado momento. E as cadeias de abastecimento estão a ser interrompidas em todo o mundo”, afirmou o chanceler do Tesouro Rishi Sunak no discurso de apresentação do Orçamento do Reino Unido, esta quarta-feira, no parlamento britânico. Este será o primeiro orçamento desde a saída da União Europeia.

“Irei fazer tido o que for preciso para apoiar a economia”, disse o titular da pasta das Finanças britânico, em funções há um mês.

O conjunto de medidas inclui instrumentos de apoio às empresas com dificuldades de tesouraria devido ao impacto económico do novo coronavírus, incluindo ainda medidas de alívio fiscal – como por exemplo sobre o imobiliário para pequenas e médias empresas.

Está ainda previsto que o sistema de saúde britânico e outros serviços públicos recebam uma verba extra de cinco mil milhões de libras de forma a conter doença covid-19.