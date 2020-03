Cofina perde 10 milhões com desistência da compra da TVI

A Cofina arrisca perder muito mais do que o tempo gasto na tentativa de comprar a Media Capital por 123 milhões de euros. Para já, perde a caução de 10 milhões que já havia desembolsado no negócio. A operação foi interrompida na madrugada de terça para quarta-feira, a menos de 24 horas do fim do prazo do decisivo aumento de capital de 85 milhões de euros que fechava o processo. Embora este desfecho estivesse previsto no prospecto que enquadra a operação, os espanhóis da Prisa reagiram de forma seca e com várias farpas, ameaçando inclusive com o eventual recurso aos tribunais.

