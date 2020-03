Bruxelas afasta-se dos “campeões europeus” na transição energética e digital

Em vez da aguardada promoção de “campeões europeus”, uma medida exigida pela Alemanha e a França mas que é politicamente sensível noutros Estados membros, a proposta da Comissão para a nova estratégia industrial dos 27 Estados membros concentra-se na eliminação de barreiras para o fortalecimento do mercado interno e em medidas que ajudem as empresas a enfrentar as dificuldades colocadas pela dupla transição — energética e digital — para um novo modelo económico verde.

