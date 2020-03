Rory McIlroy defende título no Players Championship

É já quinta-feira que começa, decorrendo até domingo, aquela que é uma das mais aguardadas provas do calendário mundial de golfe, o The Players Championship, por muitos considerado como o quinto major não-oficial da temporada, devido ao enorme prestígio de que goza.

Para além de atrair os melhores jogadores do mundo, conta com um prize-money de fazer inveja a qualquer desporto: 15 milhões de dólares. O valor de 2020 é o maior de sempre, ultrapassando os $12,5 milhões do Open dos EUA.

Em Portugal, pode ser acompanhado no Eurosport 2, que irá transmitir em direto, na 5.ª e na 6.ª feira, a partir das 18h e até à meia-noite, no fim-de-semana a começar pelas 18h55 e a terminar pelas 23h.

No TPC Sawgrass, em Ponte Vedra Beach, quartel-general do PGA Tour, joga-se todos os anos esta que é a prova-bandeira do circuito, desta vez com Rory McIlroy na defesa do título. O n.º 1 mundial está em grande forma e conseguiu no passado domingo, no Arnold Palmer Invitational, em Orlando, o seu sétimo top-5 consecutivo na presente temporada, incluindo a vitória em Novembro no HSBC Champions, prova dos World Golf Championships realizada em Xangai, China.

Campeão da FedEx Cup e Player of the Year no PGA Tour (numa eleição pelos seus companheiros de profissão) em 2019, Rory joga as duas primeiras voltas num grupo aliciante, composto ainda pelo espanhol Jon Rahm e o norte-americano Brooks Koepka, números dois e três mundiais, respetivamente.

Rahm também também tem estado em evidência, com quatro top-10 em cinco torneios nesta temporada, incluindo um vice-campenato no Farmers Insurance Open, em San Diego, Califórnia, e terceiro lugar empatado no recente WGC – Mexico Championship.

Koepka, como McIlroy, três vezes vencedor na última temporada, continua o seu processo de recuperação de uma lesão no joelho esuqerdo, procurando reafirmar o domínio que tem demonstrado nos últimos anos.

Tiger Woods, actual n.º 11 mundial, é o grande ausente. A confirmação foi dada pelo golfista norte-americano na sua conta de Twitter onde explicou que as suas “costas simplesmente não estavam preparadas para jogar nas próximas semanas”.

Woods não joga assim um torneio que já conquistou duas vezes na carreira, em 2001 e 2013. De resto, em 2020, Woods participou em apenas dois torneios, embora já tenha vencido na presente época, por ocasião do Zozo Championship, no Japão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Até ao momento, Jack Nicklaus, com três vitórias (1974, 1976 e 1978), é o golfista com mais troféus no THE PLAYERS CHAMPIONSHIP. Nos últimos 10 anos, o torneio foi ganho por golfistas de seis países diferente e ninguém conseguiu vencer dois anos seguidos.

Em Portugal, o Players Championship pode ser acompanhado no Eurosport 2, que irá transmitir em direto, na 5.ª e na 6.ª feira, a partir das 18h e até à meia-noite, no fim-de-semana a começar pelas 18h55 e a terminar pelas 23h.

Veja mais em www.golftattoo.com