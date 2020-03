Pinto da Costa alvo de processo disciplinar por palavras sobre arbitragem

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar a Pinto da Costa, presidente do FC Porto, pelos comentários que fez sobre arbitragem na segunda-feira, no Porto Canal, avança a imprensa desportiva.

O comunicado a anunciar os procedimentos disciplinares do CD foi publicado esta quarta-feira e revela a decisão deste órgão federativo. “Instaurado processo disciplinar, por deliberação da Secção Profissional do Conselho de Disciplina, de ontem [terça-feira], a agente desportivo, com base em declarações sobre arbitragem”, explica o documento, sem detalhar nomes.

Após o empate (1-1) frente ao Rio Ave, os portistas apresentaram queixas sobre a actuação da equipa de arbitragem em dois lances. O primeiro envolve um derrube no interior da área vila-condense aos 55': Moussa Marega, avançado maliano dos “dragões”, foi tocado durante um remate que acabaria por sair ao lado. Os portistas pediram penálti, mas nem o árbitro, Artur Soares Dias, ou o videoárbitro, Vasco Santos, consideraram existir motivos para assinalar falta sobre o avançado. O jogo acabaria por prosseguir sem que o árbitro consultasse novamente as imagens.

O segundo lance diz respeito a um golo anulado por fora-de-jogo a Soares. De acordo com as linhas colocadas pelo videoárbitro, depois de seis minutos de análise, o avançado portista estava três centímetros adiantado em relação ao último defesa vila-condense. Caso fosse validado, este golo (sendo que a bola foi introduzida na baliza por Aderlan Santos) colocaria os “dragões” na liderança no marcador, por 2-1, com cerca de dez minutos para o final da partida.

Na segunda-feira, Pinto da Costa comentou os lances no Porto Canal, deixando críticas à equipa de arbitragem da partida. “Nós vamos pedir uma auditoria ao funcionamento do VAR”, explicou o dirigente, considerando que Soares Dias e Vasco Santos, "por mais honestos que sejam, não têm condições para poder apitar o FC Porto”. “E espero não os encontrar tão cedo”, acrescentou.

Com este empate, o FC Porto não conseguiu aproveitar o deslize do Benfica frente ao V. Setúbal, permanecendo com um ponto da vantagem sobre o rival directo. No domingo, os “dragões” deslocam-se ao estádio do Famalicão.