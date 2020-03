Champions: Atlético de Madrid deu ao volta ao campeão europeu

O troféu da Liga dos Campeões vai mudar de mãos. Nesta quarta-feira, o Liverpool, detentor do título, até começou por virar a eliminatória diante do Atlético de Madrid a seu favor, mas acabou de pernas para o ar, perdendo a hipótese de se apurar para os quartos-de-final da prova e o jogo em Anfield Road (2-3).

Era magra a vantagem do Atlético, conquistada em Espanha, e o líder da Premier League não tardou a igualar a eliminatória, com um golo de cabeça de Wijnaldum, antes do intervalo.

O Liverpool precisava de pelo menos mais um golo para seguir em frente, algo que aconteceria mas já no prolongamento, por Firmino, aos 94’. Nessa altura, porém, já estava em campo Marcos Llorente, lançado a partir do banco do Atlético a meio do segundo tempo.

E, num par de lances, o médio que já passou pelo Real Madrid baralhou as contas do jogo. Golo aos 97’, de fora da área, golo aos 105’, de fora da área.

O empate chegava e sobrava para o Atlético se apurar, mas os visitantes ainda aplicariam mais um golpe a um Liverpool já sem capacidade para discutir o resultado. Aos 121’, Morata arrancou pela esquerda e disparou, já dentro da área, para o golo do triunfo.