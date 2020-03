Benfica confirma contratação de Pedrinho por 20 milhões

Chegaram a bom porto as longas negociações do Benfica com o Corinthians para a contratação de Pedrinho. Os “encarnados” anunciaram nesta quarta-feira, num comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), a chegada do brasileiro, a troco de 20 milhões de euros. O jovem extremo assinou um contrato de cinco épocas, que entra em vigor a 1 de Julho próximo.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho) pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros) ao Sport Club Corinthians Paulista”, informou o clube lisboeta.

Durante o último mercado de Inverno, falou-se com insistência do interesse do Benfica na contratação do extremo canhoto, que é internacional sub-23 pelo Brasil (10 jogos, dois golos), num processo marcado por alguns avanços e recuos e que terá obrigado a direcção das “águias” a um esforço financeiro adicional para assegurar o jogador.

Um criativo a quem é reconhecida uma invulgar capacidade de drible e de desequilíbrios em lances de um para um, Pedrinho fez a formação CS Alagoano, durante cinco anos, tendo em 2011 vestido a camisola do Vitória e sido transferido para o Corinthians em 2013. Um criativo de 1,72m, tanto pode actuar pelas alas (sendo que o flanco direito é aquele que explora com mais frequência), como jogar pelo corredor central, no apoio ao(s) avançado(s).

Com um contrato válido até 30 de Junho de 2025, Pedrinho, de 21 anos, junta-se a Julian Weigl no lote de um dos mais caros reforços da história do Benfica, sendo que esta é a segunda contratação consecutiva do Benfica na ordem dos 20 milhões de euros. A cláusula de rescisão estabelecida pelo clube para resgatar os serviço do criativo é de 120 milhões de euros.