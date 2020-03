A que soa a música de um cérebro digital? E será que queremos ouvi-la?

Uma banda-sonora única que se adapta ao ouvinte, 24 sobre 24 horas. Uma banda de figuras digitais que canta música criada sem intervenção humana. Aplicações que permitem a qualquer um tornar-se músico com álbuns editados. Tal como nas restantes dimensões da vida, a inteligência artificial promete transformar o universo da música. Stuart Dredge, que há 20 anos reflecte sobre música e tecnologia, fala ao PÚBLICO do que já existe e do que está para vir.