Coronavírus: escritor Luís Sepúlveda em coma induzido e com respiração assistida

Luís Sepúlveda, escritor chileno diagnosticado com o novo coronavírus a 29 de Fevereiro, depois de ter participado no festival literário Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, está em coma e com respiração assistida, noticia o jornal online El Español.

Sepúlveda, de 70 anos, e a sua mulher, a poetisa Carmen Yáñez, de 66 anos, estiveram em Portugal de 18 a 23 de Fevereiro. Os primeiros sintomas, de acordo com o jornal La Voz de Asturias, surgiram no dia 25. O escritor só procurou ajuda médica na quinta-feira 27 e está desde então internado no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo.

Segundo o que o PÚBLICO apurou, o autor de O Velho que Lia Romances de Amor “está em coma induzido há já vários dias e as últimas informações recolhidas indicam que o seu estado tem vindo a melhorar de dia para dia”.