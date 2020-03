Harvey Weinstein condenado a 23 anos de prisão

Dois anos e meio depois de se ter tornado no nome catalisador do movimento #MeToo, Harvey Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão pelo Tribunal de Nova Iorque. A importante sentença foi lida esta quarta-feira e diz respeito aos crimes de acto sexual criminoso no primeiro grau e violação no terceiro grau que vitimaram duas mulheres, mas é também a justiça a pronunciar-se sobre uma gradual mudança de abordagem aos crimes sexuais e à credibilidade das vítimas. O outrora poderoso produtor de Hollywood disse ao tribunal ter pena dos homens agora acusados e deve recorrer da decisão.

