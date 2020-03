Contado ninguém acredita

Ainda mal vimos Kristen Stewart a encarnar Jean Seberg, ei-la agora num outro papel verídico — o de Savannah Knoop, a jovem “recrutada” para dar corpo a J. T. Leroy, sensação literária do início dos anos 2000 que na verdade nunca existiu. Leroy nunca passou de uma invenção da escritora Laura Albert, companheira do irmão mais velho de Savannah; a jovem entrou no jogo de lhe dar um corpo já muito depois de ele ter ganho existência como “alter ego” de Laura, no papel e ao telefone. Juntas, conseguiram manter a “fachada” durante cinco anos até o engano ser finalmente exposto.

Continuar a ler