Coronavírus: número de casos na Europa continua a aumentar

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus na Europa continua a aumentar. Em Itália, já há mais de 10.000 casos, em França chegam quase aos 1800 e em Espanha somam-se mais de 2100. No continente europeu há já mais de 18 mil casos, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

A dimensão da epidemia do vírus SARS-COV-2 tem crescido pela Europa. Em Itália – que conta com o maior número de casos fora da China – já há mais de 10 mil infecções e 631 mortes. Em França, contam-se quase 1800 casos e 33 mortes. Em Espanha, há mais de 2000 pessoas infectadas e já morreram 49. Na Alemanha, foram reportados mais de 1500 casos e três mortes.

Nesta quarta-feira, a chanceler alemã Angela Merkel alertou que 60 a 70% da população alemã pode ser infectada pelo novo coronavírus, de acordo com a informação dada por especialistas. “Quando o vírus está aí, a população não tem imunidade e não existe tratamento, então 60 a 70% da população pode ficar infectada”, afirmou, citada pela agência Reuters. “É preciso que os sistemas de saúde não fiquem sobrecarregados, o que pode ser conseguido ao abrandar a propagação do vírus. É para ganhar tempo.”

Continuando a ronda pela Europa, a Suíça registou já quase 500 casos e três mortes. O Reino Unido quase 400 e seis mortes. Os Países Baixos têm também quase 400 e quatro pessoas morreram. A Bélgica também reportou esta quarta-feira a sua primeira morte e anunciou que tem mais de 250 casos.

Nos restantes países da Europa, por ordem decrescente e de acordo com as últimas informações do ECDC, o número de casos é:

Suécia: 326;

Noruega: 277;

Dinamarca: 264;

Áustria: 182;

Grécia: 90;

Islândia: 70;

República Checa: 63;

São Marino: 62;

Portugal: 59;

Finlândia: 40;

Irlanda: 35;

Eslovénia: 31;

Roménia: 25;

Geórgia: 23;

Polónia: 22;

Rússia: 20;

Croácia: 13;

Estónia: 13;

Hungria: 12;

Azerbaijão: 11;

Albânia: 10;

Bielorrússia: 9;

Letónia: 8;

Luxemburgo: 7;

Macedónia do Norte: 7;

Eslováquia: 7;

Moldávia: 6;

Sérvia: 5;

Bulgária: 4;

Malta: 4;

Lituânia: 3;

Bósnia-Herzegovina: 2;

Chipre: 2;

Andorra: 1;

Arménia: 1;

Vaticano: 1;

Liechtenstein: 1;

Mónaco: 1;

Ucrânia: 1.