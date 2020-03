Termómetros vão chegar aos 30 graus no Alentejo e Algarve

As temperaturas vão chegar muito perto dos 30 graus esta quarta-feira em várias localidades do Sul do país: em Moura e Alcoutim as temperaturas máximas previstas são 31 e 32 graus, respectivamente.

Esta subida das temperaturas máximas será generalizada, já que os termómetros vão rondar os 30 graus em muitas vilas e cidades a Sul. Para Lisboa, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê 28 graus de máxima. Setúbal, Santarém e Évora deverão chegar aos 29ºC, Portalegre e Castelo Branco aos 26ºC, Sines aos 27ºC e Faro aos 30ºC.

Mais a Norte, no Porto e em Aveiro, a temperaturas vão manter-se e a máxima não deverá passar dos 18 graus, mas está prevista uma “pequena subida da temperatura mínima”.​ Bragança vai chegar aos 24ºC, Braga e Vila Real aos 22ºC e Viana do Castelo aos 19ºC.

O IPMA prevê céu limpo e vento que vai soprar moderado ou fraco, mas refere que é de esperar, no entanto, um acentuado arrefecimento nocturno no Continente.

Este será apenas um dia de primavera já que para quinta-feira o IPMA já prevê uma “descida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul”.

O mês passado foi o Fevereiro mais quente desde que há registos em Portugal – o valor da temperatura média do ar no mês passado foi 2,45 °C superior ao normal. A média da temperatura máxima foi 17,89 °C, mais 3,51 °C do que o normal.

Além de classificar o mês como “extremamente quente”, o IPMA salienta ainda que foi “extremamente seco”, o quinto mais seco desde que há registos.