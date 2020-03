Superior soma quase 5500 alunos ao abrigo do Estatuto do Estudante Internacional

O aumento em cerca de 38% dos alunos estrangeiros inscritos nas instituições de ensino superior portuguesas ao abrigo do Estatuto do Estudante Internacional é uma boa notícia para o ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor. As novas regras para a entrada de estrangeiros no ensino superior, criadas há seis anos, permitiram um acréscimo de 5477 novos estudantes nas universidades e politécnicos portugueses.

Continuar a ler