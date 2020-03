Petição para encerrar escolas devido ao coronavírus já tem mais de 7 mil assinaturas

Uma petição que defende o encerramento das escolas a nível nacional devido ao coronavírus já tem mais de 7400 assinaturas. A petição pede “o encerramento imediato de todas as escolas e instituições de ensino durante um período de, pelo menos, duas semanas”.

Para os signatários, manter as escolas abertas seria uma “irresponsabilidade total” por parte do Governo, que “deve colocar a saúde e a segurança das crianças acima de tudo”. No texto da petição lê-se ainda que “abrir as janelas da sala de aula não é uma medida adequada”.

Esta terça-feira, a Câmara de Paços de Ferreira pediu ao Ministério da Educação a interrupção das actividades lectivas no concelho, antecipando o período de férias da Páscoa. Em comunicado, a Câmara refere que nas escolas do concelho existem "muitos alunos e professores provenientes de Lousada e Felgueiras”, concelhos próximos onde foram encerrados os estabelecimentos de ensino.

