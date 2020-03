General diz no julgamento dos Comandos que médico nunca deveria ter deixado a Prova Zero

António de Faria Menezes, hoje tenente-general na reserva, era o Comandante das Forças Terrestres quando se realizou o curso 127 dos Comandos em Setembro de 2016, no qual morreram os dois recrutas Hugo Abreu e Dylan da Silva de 20 anos.

O general, que pediu a exoneração desse cargo do Exército em Julho de 2017, foi ouvido ontem como testemunha arrolada pelo Ministério Público e alguns advogados de defesa.

Numa audiência que durou mais de seis horas, parte da discussão andou em torno de quem, afinal, teria autoridade para decidir transferir os doentes para o hospital: se o médico da prova, o capitão-médico, Miguel Onofre Domigues, que ontem não estava presente em tribunal; se o director da prova, Mário Maia.

Quando o juiz coronel se dirigiu ao general para esclarecer se havia “alguma orientação no sentido de evitar evacuações a todo o custo” do Campo de Tiro de Alcochete – como aponta a acusação que alega que o Exército tentou até ao limite ocultar a gravidade do que ali se passava – a resposta foi clara. “Não. Pelo contrário. Só há o critério médico. Foi uma decisão do médico”, afirmou.

Porém, como o médico responsável pela prova não esteve sempre presente e saiu do Campo de Tiro de Alcochete pouco antes de Hugo Abreu entrar em paragem cardiorrespiratória, o general também foi questionado se tal podia acontecer. “Era seu dever estar durante a Prova Zero. Eu nem sabia, nem me passou pela cabeça que ele se teria ausentado. Não me passaria pela cabeça que ele não estivesse lá quando o Hugo Abreu morreu”, respondeu. Sobre essa ausência, motivo que levou a que fosse objecto de uma sanção disciplinar, o general lembra: “A interpretação da sua defesa era que ele não precisava de autorização [do director da prova]. A minha interpretação é que ele precisava de autorização.

Por que é que não houve uma transferência para o hospital do Dylan mais cedo? E do Hugo Abreu? Mas também dos mais de 20 instruendos assistidos numa tenda com capacidade para apenas oito doentes? “Foi uma questão que sempre me fez muita confusão, mas eu não sou médico”, disse o general, referindo que as ambulâncias lá tinham sido colocadas precisamente para a eventualidade de serem usadas.

No julgamento dos 19 militares acusados no âmbito do inquérito para apurar as circunstâncias das mortes, o general falou da amizade que nutre pelos militares que estão a ser julgados e “do prazer” que teve “em servir com alguns deles no Afeganistão, na República Centro Africana ou no próprio Regimento dos Comandos”. Faria Menezes esclareceu que “a amizade é fruto de camaradagem”. “Nada disso me obstará a responder com verdade”, frisou.

Na audiência de julgamento, que decorre no Campus da Justiça em Lisboa, recordou que tinha sido informado pelas 22h30 do dia 4 de Setembro da morte da morte de Hugo Abreu (o óbito fora declarado às 21h45) e que chegou ao Campo de Tiro de Alcochete uma hora depois.

A sua viatura cruzou-se com a ambulância que transportava para o hospital o jovem que viria a morrer seis dias depois, Dylan da Silva.

Elogiou a decisão do director da prova, tenente-coronel Mário Maia, de suspender a Prova Zero às 16h10, quando já estavam 23 instruendos a ser assistidos na enfermaria. Foi uma decisão inédita desde em 127 cursos dos Comandos. “Nunca tinha acontecido em nenhum curso dos Comandos”, frisou.

Sobre os “homens sentados atrás” dele – a maioria dos 19 arguidos – quis deixar claro: “Ninguém aqui fez alguma coisa que não foi sob uma ordem. Todos os camaradas estão aqui – são oficiais, sargentos e praças que cumpriam uma ordem.”

Continuou, sem estar a responder a nenhuma questão em particular, para dizer: “Não vamos entrar aqui em considerações” e relacionar estes acontecimentos supostamente com “meliantes que se juntaram em Alcochete”.

A juíza que preside ao colectivo interrompeu bruscamente para dizer que quem não admitia considerações era ela que, como presidente do colectivo era a “superior” do general, enquanto testemunha.