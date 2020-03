Tem dúvidas sobre o coronavírus? Os especialistas respondem no PÚBLICO

Como evitar o contágio? Quais os sintomas? É perigoso viajar? Investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto vão estar entre as 9h e as 17h desta quarta-feira a responder às perguntas dos leitores do PÚBLICO sobre o novo coronavírus.

Pode colocar já no Fórum PÚBLICO as suas questões.

O Fórum PÚBLICO é um novo espaço em que leitores, jornalistas e convidados podem debater em grupos de discussão temáticos. É uma extensão do actual espaço de comentários às notícias e retoma um conceito de comunidade iniciado ainda nos anos 1990 quando vários fóruns de discussão do PÚBLICO se popularizaram na Internet em Portugal.

Depois de dar acesso livre aos artigos de teor informativo e pedagógico sobre o novo coronavírus, o PÚBLICO volta a promover a informação de qualidade sobre esta ameaça de saúde pública, que já infectou 41 pessoas em Portugal – a maioria na região Norte. Porque a informação é a melhor vacina.