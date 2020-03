Coronavírus: Instituto Superior Técnico suspende aulas

O Instituto Superior Técnico, em Lisboa, suspendeu esta terça-feira todas as aulas e outras concentrações com mais de 50 pessoas num esforço de contenção da epidemia do novo coronavírus em Portugal.

Numa mensagem divulgada na página da Internet, refere-se que “todos os eventos com mais de 50 participantes a realizar em qualquer dos três campi [Lisboa, Taguspark e Tecnológico Nuclear] se encontram provisoriamente suspensos”.

Trata-se de “novas medidas e recomendações” acrescentadas ao plano de contingência – apresentado num “microsite” – para enfrentar o novo coronavírus, que em Portugal já infectou 41 pessoas.

Várias universidades, incluindo Lisboa, Coimbra e Minho, decidiram suspender aulas como medidas de contenção do contágio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A epidemia de covid-19 foi detectada em Dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos.

Cerca de 113 mil pessoas foram infectadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Portugal regista 41 casos confirmados de infecção, segundo a Direcção-Geral da Saúde, com 339 casos suspeitos, dos quais 67 aguardam resultados laboratoriais.