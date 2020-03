Coronavírus: ARS Centro quer falar com participantes de espectáculo em Ílhavo e Albergaria-a-Velha

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro quer contactar todas as pessoas que participaram em quatro espectáculos que se realizaram em Ílhavo e Albergaria-a-Velha nas últimas semanas. O apelo, divulgado esta segunda-feira, prende-se com o facto de se ter confirmado que um espectador destes espectáculos está infectado com o novo coronavírus SARS-CoV-2.

Em causa estão quatro espectáculos realizados nos dois municípios, a que o cidadão afectado pela covid-19 assistiu. O primeiro foi o Concerto de família - Quatro Famosas Notas Musicais, que aconteceu já a 1 de Março, pelas 17h, no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha. Os outros três são três peças de marionetas, que se realizaram a 6 e 7 de Março, no âmbito do Festival Palheta, em três espaços da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo: a Fábrica de Ideias (Discursos O Triunfo da Palavra, às 21h da passada sexta-feira), a Escola Secundária da Gafanha da Nazaré (L’après-midi d’un Foehn, no mesmo dia, pelas 22h30) e na Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré (Error 404, no sábado, às 17h).

A ARS do Centro pede, por isso, a todas as pessoas que tenham participado em algum destes espectáculos para contactarem os telemóveis 910 700 272 ou o 910 700 762, para obterem informações “acerca dos procedimentos a observar face à actual infecção pelo novo coronavírus”, lê-se no apelo enviado por este organismo aos dois municípios.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As duas autarquias divulgaram o apelo nas suas páginas da internet e, enquanto a Câmara de Albergaria-a-Velha, esta manhã, indicava que a actividade municipal se encontrava “em constante avaliação, sendo divulgada informação actualizada sempre que se justifique”, o município de Ílhavo decidiu já avançar com a suspensão, até ao próximo dia 22 de Março, de todos os eventos culturais geridos pelo projecto cultural autárquico, o 23 Milhões, assim como as restantes actividades direccionadas às crianças, jovens, escolas e “à comunidade sénior”. A câmara explica esta decisão como uma “medida preventiva para salvaguardar a população sujeita a maior a risco e para acautelar possíveis efeitos de contágio”.

Segundo as últimas informações divulgadas pela Direcção-Geral de Saúde à 39 casos de covid-19 confirmados em Portugal e 339 casos suspeitos a aguardar resultados dos testes.

Descarregue a app do PÚBLICO, subscreva as nossas notificações e esteja a par da evolução do novo coronavírus. https://www.publico.pt/apps