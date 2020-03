Constituído arguido polícia suspeito de agredir Cláudia Simões na Amadora

O agente da PSP Carlos Canha, que Cláudia Simões acusou de a agredir na noite de 19 de Janeiro, na sequência de um episódio com um motorista da Vimeca, na Amadora, foi constituído arguido por ofensas à integridade física qualificada. A informação foi confirmada ao PÚBLICO pela coordenadora da Comarca Lisboa Oeste, Luísa Sobral, esta terça-feira. O Ministério Público (MP) entende que há indícios suficientes da agressão de Carlos Canha a Cláudia Simões.

As diligências continuam, o processo judicial está em segredo de justiça e Cláudia Simões foi ouvida pelo Ministério Público da Amadora como arguida logo na semana em que ocorreram os episódios, tendo ficado com termo de identidade e residência. A PSP, por seu lado, afirmou que a cidadã “se mostrou agressiva” e “mordeu o agente”.

A advogada de Cláudia Simões pediu a incorporação neste processo do outro em que é queixosa, o que aconteceu. Segundo a coordenadora, Cláudia Simões mantém-se arguida. O caso está também a ser investigado, a pedido do Ministério da Administração Interna, pela Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI). O PÚBLICO aguarda uma reacção da Direcção Nacional da PSP.

O relatório de urgência do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) onde Cláudia Simões entrou a 19 de Janeiro as 22h18, e no qual fez triagem quatro minutos depois, sinalizou-a como “muito urgente”, vítima de agressão, com “face deformada por hematomas extensos”. Segundo o relatório a que o PÚBLICO teve acesso, às 22h39, quando é observada, a médica regista que Cláudia Simões foi trazida pelos bombeiros devido a um trauma da face (com edema, hematoma, múltiplas feridas na face) e refere ter dores na boca, membros, região lombar e abdominal. Diz ainda que está consciente, tem ferida no lábio superior e inferior e interroga se foi mordedura. No diagnóstico de saída refere-se que tem traumatismo crânio-encefálico com ferida. O relatório refere que o fim da urgência se dá às 1h55.

Segundo a cidadã portuguesa e angolana referiu ao PÚBLICO, as agressões de Carlos Canha ocorreram em dois momentos. O primeiro terá sido pouco depois das 20h30, na rua, e foi filmado num vídeo que correu as redes sociais; neles vê-se um agente da PSP a manietar a senhora, com as pernas dobradas em cima das suas costas e as mãos a agarrar no cabelo, puxando-o para trás. A voz dela balbucia palavras, mas vê-se o rosto de Cláudia Simões sem marcas ou feridas e uma voz a dizer: “Ela não está a resistir.” Num segundo momento, acusa Simões, o polícia agrediu-a no carro da PSP, com ela algemada, enquanto a insultava: “‘Grita agora, sua filha da puta, preta, macacos, vocês são lixo, uma merda’”.

Cláudia Simões queixou-se de que a PSP a deixou inconsciente à porta da esquadra e o comandante dos Bombeiros da Amadora, Mário Conde, confirmou que a foram encontrar de facto na parte de fora da esquadra, no Casal da Boba. O comandante disse que os meios foram accionados “como queda”, por iniciativa da esquadra, e que no local foi visível que se tratava de outro motivo.

O episódio começou no autocarro 163, da Vimeca, que faz o percurso Colégio Militar-Massamá. A filha esquecera-se do passe e Cláudia disse ao motorista que o filho estaria na paragem de saída com o documento (os passes de ambas estão em dia, mostraram ao PÚBLICO, mas, de qualquer forma, até aos 12 anos as crianças não pagam, apenas precisam de ter o documento). Houve uma discussão do motorista com outra utente brasileira, até que chegaram à paragem de destino e o motorista chamou um polícia. Houve troca de argumentos e a gota de água terá sido um comentário que Cláudia fez, acusando o agente de estar “a cheirar a álcool”, disse o sobrinho de Cláudia Simões. “O tipo agarrou o pescoço da minha tia e jogou-a ao chão de imediato.”

Depois deste episódio, a PSP enviou um comunicado às redacções no qual afirma que o agente foi chamado pelo motorista e entrou dentro do autocarro por a cidadã se recusar a pagar o bilhete de transporte da filha, e de o ter ameaçado e injuriado. Afirmava ainda que Cláudia Simões estava “agressiva” e empurrava o agente. Baseado no auto de notícia, o comunicado referia que “o polícia, que se encontrava sozinho, para fazer cessar as agressões da cidadã detida, procedeu à algemagem da mesma, utilizando a força estritamente necessária para o efeito” e que foi necessário prestar-lhe assistência hospitalar.