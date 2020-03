Um quarto dos ministros e secretários de Estado tem ligações empresariais

Cerca de uma quarto dos elementos do actual Governo, sete dos 20 ministros e 12 dos 50 secretários de Estado, têm ligações directas ou indirectas a empresas, ou seja, ou são sócios ou vivem maritalmente com quem tem quota em empresas. Mas se há governantes que declaram a lista de todas as participações, outros há que só declaram uma parte e outros ainda que não declararam qualquer ligação empresarial da pessoa com quem vivem, apesar de elas existirem.

