PS pondera adiar congresso por causa do coronovírus

A direcção do PS está a ponderar adiar as eleições nas federações distritais, os congressos distritais e o congresso nacional, marcado para 30 e 31 de Maio, em Portimão, por causa da epidemia de coronavírus, soube o PÚBLICO.

A comissão permanente do PS reuniu-se ontem, segunda-feira, e, perante a epidemia que também assola Portugal, decidiu ponderar a necessidade de adiar todo o processo que conduz à realização do congresso nacional.

O motivo é a “necessidade nacional” de evitar situações em que a concentração de pessoas possa conduzir à propagação da epidemia, de evitar meios de contaminação do coronavírus, afirmou ao PÚBLICO um dirigente nacional do PS. “O partido tem de ter consciência do momento que se vive em Portugal” e alinhar com o que são as indicações da Direcção-Geral de Saúde, afirmou o mesmo dirigente.

Em ponderação está não só o adiamento do XXIII Congresso do PS marcado para 30 e 31 de Maio, mas todo o processo partidário que a ele conduz. A começar pelas eleições dos presidentes das comissões políticas distritais, previstas para o próximo fim-de-semana, dias 13 e 14 de Março.

Adiados serão assim também os congressos federativos previstos para 4 e 5 de Abril. Bem como a eleição do secretário-geral, que devia decorrer a 15 e 16 de Maio. Nos mesmos dias 15 e 16 de Maio deveria ser eleita a líder das Mulheres Socialistas.

Adiado sem data prevista ficará também o congresso nacional, previsto para 30 e 31 de Maio. Suspensa ficará igualmente a eleição de delegados ao congresso nacional, que seria realizada ao mesmo tempo que a eleição do secretário-geral.