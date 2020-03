Obiang financia 100% de futura escola portuguesa na Guiné Equatorial

Se na Guiné Equatorial há uma escola espanhola, uma escola francesa e uma escola turca, porque não uma escola portuguesa? O Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo gostou da ideia proposta pelo secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que esteve em visita oficial no país, e comprometeu-se a financiar uma futura escola de língua portuguesa gerida pela CPLP.

“Foi uma ideia que surgiu no decorrer da visita, depois de falar com pessoas e ver a realidade”, disse ao PÚBLICO o embaixador português Francisco Ribeiro Telles, actual secretário-executivo da CPLP, que acaba de regressar de Malabo. Na quarta-feira, o diplomata vai reunir-se com o presidente do Instituto Camões, em Lisboa, para discutir os próximos passos. “Seria uma escola portuguesa com chapéu CPLP, com professores e funcionários dos vários países da comunidade lusófona, mas financiada a 100% pela Guiné Equatorial”, disse Ribeiro Telles.

A adopção da língua portuguesa foi uma das condições para a adesão da Guiné Equatorial à CPLP, formalizada em 2014 na cimeira de Díli, Timor-Leste, mas é consensual que em seis anos pouco foi feito. “O Presidente reconhece isso e queixou-se de que precisa de mais apoio e mais professores de português”, disse Ribeiro Telles. A futura escola portuguesa teria dois pólos, um em Malabo, a capital, e outro em Bata, no continente. Ao contrário das escolas portuguesas de Maputo ou Luanda, não seria uma extensão do ensino público de Portugal, mas precisa mesmo assim de ter uma certificação oficial.

A reunião de Ribeiro Telles com Obiang fez parte do périplo de visitas oficiais que o secretário-executivo da CPLP está a fazer aos Estados-membros da comunidade. A Guiné Equatorial tem um roteiro de integração na CPLP, cujo programa vai ser actualizado até Junho e afinado para o biénio 2020-22. O roteiro de adesão tem cinco eixos, um dos quais é a língua portuguesa.