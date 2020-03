Costa pede aos portugueses para evitarem grandes concentrações de pessoas

O primeiro-ministro aconselhou nesta terça-feira os portugueses a evitarem deslocações a locais onde exista grande concentração de pessoas, nomeadamente nas férias da Páscoa, para evitar possíveis contaminações do novo coronavírus. António Costa, após uma reunião com vários ministros, em Lisboa, anunciou para quarta-feira uma reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública, da qual poderão sair novas medidas de combate ao vírus

Na reunião entre vários ministros foi discutida a resposta da União Europeia à covid-19. António Costa, em respostas aos jornalistas, salientou o facto de Portugal ter menos pessoas contaminadas do que outros países europeus. Este facto, afirmou, pode ficar a dever “a razões climáticas ou de menos contacto” entre as pessoas, ou pelo facto de “de estarmos numa fase inicial, quando outros países estão mais avançados”. “Temos de nos preparar para o pior”, disse. Por isso, aconselhou os portugueses a “seguirem à risca as determinações” feitas pelas autoridades de saúde.

António Costa deixou qualquer decisão sobre o encerramento de escolas, parcial ou total, ou sobre a antecipação das férias da Páscoa para a reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública.

O total de casos de infecção pela covid-19 em Portugal aumentou esta quarta-feira para 41, mais dois do que no balanço anterior. Neste momento, existem 11 hospitais de referência prontos para responder à epidemia.

Na segunda-feira, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelou que mudou a definição de caso suspeito: passam a estar incluídas e com possibilidade de serem testadas à covid-19 pessoas com graves doenças respiratórias, sem que se saiba a causa.

Devido à progressão da infecção de covid-19, como avançou o PÚBLICO, são cada vez mais os directores de escolas portuguesas a defender que o Ministério da Educação deveria antecipar em 15 dias o início das férias da Páscoa, que está marcado para 28 de Março. Caso se concretize esta proposta, as escolas encerrariam já na próxima sexta-feira, dia 13.

O novo coronavírus já chegou a vários países na Ásia, Europa, Médio Oriente e Américas. “Agora que o vírus tem presença em tantos países, a ameaça de uma pandemia tornou-se muito real”, disse o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na sede da organização em Genebra na segunda-feira. “Mas não seria a primeira pandemia na história a ser controlada. No fundo, não estamos à mercê do vírus.”

O número de pessoas infectadas desde Dezembro pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou nesta terça-feira para 114.151, das quais morreram 4.012, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse, com dados actualizados às 9h desta terça-feira.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de Dezembro, teve 80.754 casos, incluindo 3.136 mortes.

Esteja a par da evolução do novo coronavírus: