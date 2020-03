Queres lavar bem as mãos? Cantar pode ajudar na luta contra o coronavírus

Não se fala de outro assunto: o coronavírus tem feito manchetes e inundado redes sociais. Por todo o lado circulam informações sobre o que devemos ou não fazer, entre elas — e uma das mais recomendações mais importantes — lavar as mãos com regularidade.

A Direcção Geral de Saúde recomenda que as mãos sejam lavadas com água e sabão durante, pelo menos, 20 segundos. Mas nem sempre é fácil cronometrar o tempo. Nada que a Internet não resolva: o site Wash Your Lyrics cria um guia de como lavar as mãos ao som da música que quiseres. Só tens que a cantar, um verso para cada passo.

Já há alguns exemplos a circular: Milkshake, de Kelis, Bohemian Rhapsody, dos Queen ou Killing In The Name, dos Rage Against the Machine, partilhada pelos próprios no Twitter. Mas, quem não gostar, só tem de inserir o nome da música e o artista. E, para os mais preguiçosos, cantar duas vezes os “Parabéns” também resulta. O importante é mesmo lavar — e desinfectar — bem as mãos.