A última epidemia de peste no Porto foi há 120 anos

Foi há 120 anos, precisamente no Verão de 1899, que deflagrou um surto de peste bubónica no Porto, que causou várias mortes e obrigou as autoridades a declarar um cordão sanitário em volta da cidade, para impedir a propagação da síndrome pestífera, identificada como o bacilo de Yersin, que foi localizado em alguns das pessoas mortas e em ratos e gatos putrefactos na zona da Ribeira, mas que ficou, graças às fortes medidas sanitárias empreendidas, restringida à cidade do Porto.

A origem da notícia de que algumas mortes estranhas estavam a ocorrer na zona da Ribeira tinham chegado ao Dr. Ricardo Jorge, através de um bilhete simples, mas em grito de alerta, o que levou a que este médico e cientista tomasse como muito sério o seu conteúdo. Após a observação de um dos vitimados, que exibia uns bulhões debaixo dos braços e no pescoço, deslocou-se, ele mesmo, ao local onde a moléstia estava a manifestar-se para indagações.

Todavia, apesar desse cordão sanitário e outras medidas urgentes, de higiene e de saúde, implementadas em certas zonas da cidade e junto dos seus habitantes, não impediram que essa endemia, vitimasse algumas dezenas de portuenses e alastrasse a outras zonas altas da cidade, como a Rua de Santa Catarina.

Como já era habitual, atribuía-se a origem do “andaço” no Porto, a uma epidemia de peste que deflagrara na China em 1840, que não fora devidamente contida, tendo “desaguado” no Porto, em 1899, numa terceira vaga desse surto epidémico global. Em Portugal, o Porto era assim a única cidade atingida, onde o espectro da doença e da morte se propagou violentamente.

O epicentro dessa endemia, que Ricardo Jorge descobriu, reconhecendo-a como peste bubónica, denunciando-a perante as autoridades, a imprensa e a cidade, teve origem na Ribeira, junto ao rio Douro, na rua da Fonte Taurina. A primeira morte declarada foi um trabalhador da comunidade galega que prestava serviço de carrejão na descarga dos barcos do porto, de seu nome Gregório Blanco.

Por sua vez, o comércio e a indústria da cidade, que pressentiam os graves desarranjos económicos e financeiros que o cordão sanitário estava a impor à cidade, ripostaram com amargas palavras de ingratidão sobre Ricardo Jorge. Chegaram até a apedrejar-lhe a carruagem nas suas visitas médicas, pelo que teve de ser escoltado pela polícia.

Na fase mais aguda do funesto fenómeno pestífero, alguns sectores clínicos e sociais colocaram a questão da veracidade da doença, o que lançou a descrença entre os portuenses. Por outro lado, a persistência do cordão sanitário, teria o condão de agitar ainda mais a discórdia, pois obrigava a que pessoas e mercadorias fossem rigorosamente inspeccionadas.

Seguiram-se manifestações de rua com tumultos entre a população portuense. Houve greves do comércio como protesto pelas contrariedades sofridas com as medidas impostas.

No desenrolar deste surto, morreu o médico Câmara Pestana, o segundo médico a ser vitimado pela peste bubónica no Porto, o que causou vivo pesar entre a comunidade médica. Este médico, de 34 anos de idade, viera de Lisboa para investigar a epidemia que assolava o Porto, mas fora infectado com o bacilo de Yersin numa autópsia que fizera.

Entretanto, a fome instalara-se entre os habitantes do Porto, o que levou à tomada de medidas para a suster, como a distribuição gratuita de sopa à população através das cozinhas económicas, a que se juntaram os quartéis, que passaram também a distribuir o seu rancho à população necessitada.

David Pontes, na sua tese “O cerco da peste no Porto Cidade, imprensa e saúde pública na crise sanitária de 1899” a dado passo descreve que “o Porto não foi o único ponto da Europa a ser afectado pela terceira grande epidemia global de peste, (..).que se difundiu por todo o mundo”.

No rescaldo deste surto epidémico que ficou no plano nacional restringido à cidade do Porto, que provocou inquietação e pavor no governo e na comunidade médica, sobretudo entre a população, foi contido graças às medidas de saúde enérgicas impostas pelas autoridades, médicos e cientistas, mas mesmo assim, o Porto, “foi o último local da Europa que viveu a peste como uma verdadeira catástrofe, registando cerca de 320 casos e 132 mortes”.