Putin apoia a ideia de mudar a Constituição para se poder recandidatar

O Presidente russo Vladimir Putin anunciou que aprovaria a proposta de uma nova Constituição que lhe desse a possibilidade de ser eleito mais duas vezes, se o Tribunal Constituição não tivesse objecções.

A proposta, apresentada por um deputado da Câmara baixa do Parlamento russo esta sexta-feira, permitiria a Putin – que tem 67 anos recandidatar-se em 2024 e continuar a governar o país até 2036.

Com a proposta de permitir a recandidatura de Putin a gerar entusiasmo entre os deputados russos – uma ideia que os analistas sempre julgaram estar presente no projecto da revisão da Constituição –, o próprio Presidente apareceu na Duma (a câmara baixa do Parlamento) para dizer que concordava.